Bumba bezoekt Belgica

Bumba, de favoriete clown van Studio 100, bezoekt Dendermonde. Hij brengt in Cultuurcentrum Belgica drie keer zijn show 'Bumba en het Magische Wonderboek'. Samen met Bumba en zijn vriendjes gaan de toeschouwers op een feestelijk avontuur. Dat begint wanneer de tweeling Lars en Lies jarig zijn en ze verrast worden met een magisch wonderboek. Als ze dit boek openmaken, stappen ze de wonderbaarlijke Bumbawereld in en leren ze al zijn beste vrienden kennen. Samen leren ze tellen, dansen ze op hun favoriete liedjes en maken ze er een heel speciaal verjaardagsfeest van. Na de voorstelling mogen de kindjes met Bumba op de foto. Dankzij het aangepaste licht- en geluidsniveau is deze voorstelling heel geschikt voor de allerkleinsten. Er zijn voorstellingen op zaterdag 20 januari om 11 uur, om 13.30 uur en om 16 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15,50 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)