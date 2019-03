Buitenschoolse kinderopvang Speelvogels volledig in het nieuw Nele Dooms

23 maart 2019

15u00 0 Dendermonde De buitenschoolse kinderopvang (IBO) De Speelvogels van Baasrode zit volledig in het nieuw. Enkele leegstaande gebouwen van gemeenteschool De Schakel werden omgetoverd tot een modern en ruim paradijs voor kinderen die er na school vertoeven. Een binnenplein is aangelegd tot avontuurlijke speelomgeving.

625.000 euro heeft het gekost om van de leegstaande schoolblok aan de Kloosterstraat in Baasrode een kinderopvang te maken. Schepen Leen Dierick (CD&V) noemt het de investering meer dan waard. “Jarenlang had IBO De Speelvogels onderdak in een pand aan de Sint-Urmarusstraat, maar dat werd te klein en had bovendien zijn beste tijd gehad. Dat zorgde voor minder veiligheid en minder comfort en dus moest er een oplossing komen”, zegt ze. “Al in 2014 werd daarvoor een zoektocht gestart. Die eindigde uiteindelijk bij de leegstaande lokalen van De Schakel. Die kregen een volledige make-over tot wat het nu is.”

De nieuw IBO, waar 47 kinderen terecht kunnen, telt drie speellokalen, sanitair, een refter en keuken en een onthaalruimte. “Kinderen zullen hier in een veilige omgeving kunnen spelen en plezier maken, onder de aandacht van goede begeleiders”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “De mogelijkheden om zich uit te leven zijn er meer dan genoeg, met onder andere een poppenhoek en keukentje, een zaal vol matten om kampen te bouwen, dansmogelijkheden en zelfs computerspelletjes. Maar er is ook een leeshoekje voor wie liever even tot rust komt. En de buitenruimte is aangelegd tot een mooie, natuurlijke én avontuurlijke speelomgeving.”

Het waren de kinderen die in de IBO verblijven die bij wijze van officiële opening van het gebouw voor rondleidingen zorgden voor ouders en andere bezoekers. Zij hebben duidelijk al goed hun weg gevonden in hun nieuwe thuis. “Al is er een heel groot verschil met onze vorige locatie”, zegt begeleidster Sonia. “En dat maakt toch dat het wennen is. In ons onderkomen aan de Sint-Ursmarusstraat was gezelligheid het kernwoord en dan is het moeilijk afscheid nemen. Maar we beseffen dat een verhuis nodig was en zijn tevreden met de nieuwe mogelijkheden. De kinderen kunnen hier genieten en de ouders kunnen ondertussen gerust naar hun werk.”

De buitenschoolse kinderopvang in Baasrode startte in 1995 heel kleinschalig, maar groeide steeds groter uit. “In de beginjaren deden ouders nog meer beroep op grootouders en was er nog een speelpleinwerking in Baasrode”, getuigt Sonia. “We merkten in de loop der jaren dat ouders steeds meer hun kinderen aan ons toevertrouwden. We hadden ook aandacht voor een goed contact met de ouders, zoals met een nieuwjaarsreceptie en zomerbarbecue. Daar zullen we ook in de nieuwe locatie blijven werk van maken.”