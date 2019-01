Brusselse Forten voor even crime scene Rosiers zorgen voor spanning met politiethriller Nele Dooms

04 januari 2019

13u04 23 Dendermonde De Brusselse Forten in Dendermonde werden vrijdag een tijdlang omgetoverd tot een echte ‘crime scène’. Dat gebeurde op initiatief van de Aloude Rederijkerskamer Rosiers van Dendermonde, in samenwerking met de politie. Regisseur Jurgen Heuvinck schreef een politiethriller als nieuwe productie en wil die zo waarheidsgetrouw mogelijk voor het publiek.

“Het is niet omdat we een lokale toneelvereniging zijn, dat het altijd lachen, gieren en brullen moet zijn”, zegt Jurgen Heuvinck, die vorig jaar het initiatief nam om de Rosiers, zowat het oudste toneelgezelschap van Dendermonde nieuw leven in te blazen. “Naast het brengen van komedies, willen we als Rosiers ook een maatschappelijke rol vervullen. Dat was overigens in de middeleeuwen al de taak van de rederijkskamers. Zij moesten ervoor zorgen dat de mensen op de hoogte waren van nieuwe regels en nuttige info. Het is bijvoorbeeld ooit gebeurd dat de Heer van de stad besliste dat water gekookt moest worden voor het gedronken werd om ziektes te voorkomen. De Rosiers brachten daar toentertijd een stuk over. Wij pakken het nu actueler aan en willen het publiek informeren over hoe een politieonderzoek nu eigenlijk precies verloopt.”

Daarvoor schakelen de Rosiers echte politiehulp in. “Met Guido, een ex-politieman die jarenlang collega’s les gaf en opleidde, hebben we daarvoor de geschikte man in huis”, zegt Heuvinck. “Hij zorgde ook voor contact met de lokale recherche van Dendermonde, zodat we ook op deze mensen een beroep kunnen doen. Alle procedures, wetten, onderzoekstechnieken en zelfs kostuums die in het stuk aan bod komen, zijn door hen gedubbelcheckt zodat alles tot in de details klopt.”

Om alles zo levensecht mogelijk te laten lijken, werd vrijdag zelfs een crime scene uitgezet aan de Brusselse Forten. Een wit-blauw politielint werd rond de plaats van ‘de feiten’ gespannen en het ‘lijk’ van een jong meisje werd onderzocht. Wat later gebeurde eenzelfde tafereel ook nog eens in Vlassenbroek. Een sporenonderzoek in een afgebakende perimeter vond plaats. De foto’s die gemaakt werden zullen tijdens de opvoeringen van het stuk dienst doen.

Heuvinck schreef zelf het politiedrama ‘Mira & Dorina’. “Twee meisjes van zestien jaar worden verkracht en vermoord”, vertelt hij. “Dat op zich is al emotioneel. Als een pastoor hoofdverdachte blijkt, wordt het stuk ook nog eens erg actueel. Het publiek volgt hoe het politioneel onderzoek verloopt. Maar we snijden ook de gevaren van vooringenomenheid van speurders aan, met pogingen om bewijsmateriaal ‘te doen kloppen’. En wat het aanduiden van een foute verdachte teweeg kan brengen...”

De opvoeringen van ‘Mira & Dorina’ zijn gepland eind januari en begin februari. De voorbereidingen lopen nu al volop. De Rosiers spelen in het theaterzaaltje van café De Sloef, aan het Grootzand in Dendermonde. “De kleinschaligheid hier is de beste garantie dat het publiek alles van op de eerste rij kan beleven”, zegt Heuvinck.

Info en reservatie: 0476/37.39.41.