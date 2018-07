Brunch en gospel in Le Jardin Créole 10 juli 2018

02u26 0

Le Jardin Créole, de zomerbar van Cour et Jarding achter Huis Van Winckel in hartje Dendermonde, pakt op zondag 15 juli uit met een uniek event. 'Gospel Brunchen op zondag' moet een nieuwe traditie worden in Dendermonde. "We laten ons inspireren door het Diepe Zuiden van de States", zegt Joachim Heuvinck van Cour et Jardin. "Daar is het de gewoonte dat families en vrienden op zondag samen brunchen na de gospelmis. Wij bieden een swingend concert met gospelklassiekers en streekgerechten uit New Orleans aangevuld met een klassiek buffet. We doen dit nog drie keer deze zomer." De GospelBrunch zondag start vanaf 11.30 uur. De muzikanten zijn niet van de minste. "Het betreft de crème de la crème van de Belgische backing-zangeressen. Deze vier stemmen ondersteunen groepen als Clouseau, Black Box Revelation, Stan Van Samang, Natalia, Arno en Milow", zegt Heuvinck. "Speciaal voor Le Jardin Creole brengen ze een aangepast repertoire." Wie alleen van het concert wil genieten, kan gratis naar binnen. Voor de brunch moet gereserveerd worden. Het gaat om warm en koud buffet, oesters en cava. Info: www.couretjardin.be. (DND)