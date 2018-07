Brunch en gospel in Jardin Creole VIJFTIGTAL MENSEN SCHUIVEN AAN VOOR DAGJE MUZIEK EN LEKKERS NELE DOOMS

16 juli 2018

02u23 1 Dendermonde Gezelligheid troef zondag in Le Jardin Creole in Dendermonde. Aanleiding was een gospelbrunch. Terwijl topartiesten gospelklassiekers brengen, konden bezoekers aanschuiven aan een buffet met allerlei lekkers.

Traditie en sfeer uit het Diepe Zuiden van de States, dat willen uitbaters Hans Van der Poten, Erika De Decker en Joachim Heuvinck in hun Le Jardin Creole. Dat is de popup-zomerbar van Cour et Jardin, in de tuin van Cultuurcentrum Belgica in hartje Dendermonde. "We hebben de Jardin een grote make-over gegeven ten opzichte van de vorige jaren en voegen daar ook een nieuw concept aan toe", zegt Hans Van der Poten. "Daarvoor laten we ons inspireren door hoe de mensen in de zuidelijke staten van Amerika hun zondag beleven: ze gaan naar de mis en komen vervolgens samen om te eten en te zingen. Met onze Gospelbrunchen op zondag combineren ook wij lekker eten met muziek."





Gospelklassiekers

Gisteren daagden een vijftigtal bezoekers op voor de gospelbrunch. Zij werden vergast op een concert vol gospelklassiekers. "Gebracht door de crème de la crème van de Belgische backing-zangeressen", zegt Joachim Heuvinck. "Die hebben zich gegroepeerd in '10 feet from Stardom', geïnspireerd op de spraakmakende rockdocumentaire 'Twenty Feet from Stardom', waarin de beste backingvocals ter wereld in de kijker staan. De stemmen in onze Jardin ondersteunen groepen als Clouseau, Black Box Revelation, Stan Van Samang, Natalia, Arno en Milow. We zijn heel blij ze hier te gast te hebben. Speciaal voor Le Jardin Creole brengen ze een aangepast gospel-repertoire."





Uitgebreid buffet

Ondertussen konden de aanwezigen proeven van een uitgebreid buffet. Dat bevatte niet alleen allerlei warm en koud lekkers dat bij onze klassieke buffetten hoort, maar ook enkele typische streekgerechten uit New Orleans. Ook oesters en cava waren voorhanden. Gaston Van Bedaf uit Appels vierde er, samen met zijn echtgenote Cécille Delattre, zijn 84e verjaardag mee. "Ik ben net terug op de been na een zware longontsteking", zegt hij. "Het gaat nog moeizaam, maar ik wilde dit gebeuren echt meemaken. Om te genieten van de muziek, de sfeer en het lekkere eten. Genieten dat moet je elke dag doen en in Jardin Creole lukt dat opperbest. Blij dat ik dit kan beleven."





City Sounds

Voor de uitbaters van Le Jardin Creole was de gospelbrunch gisteren voor even de laatste werkdag. De komende week nemen de jongeren van City Sounds voor tien dagen de zomerbar over. Elke dag valt er heel wat te beleven, van live-concerten over een kindernamiddag, avondmarkt tot een ladies night.





Vanaf augustus staan de vertrouwde gezichten van Le Jardin Creole weer paraat. "Het is al een topzomer geweest, met gigantisch succes van de zomerbar", zegt Van der Poten. "We hopen er zo nog flink wat weken bij te doen."





Er vinden nog twee gospelbrunchen plaats, op zondag 19 augustus en zondag 9 september, telkens vanaf 11 uur.