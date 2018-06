Bruisrode Pleint zet zomer in op Dorpsplein 13 juni 2018

02u54 0

Het eventteam van handelsvereniging Bruisend Baasrode is klaar voor het jaarlijkse Bruisrode Pleint. Het zomerevent op het Dorpsplein is aan de zesde editie toe. Veel live-optredens staan op de affiche.





Het was de heraanleg en make-over van het Dorpsplein van Baasrode dat de handelskern aanzette om op deze site iets te organiseren voor de Baasroodse inwoners. Het festival Bruisrode Pleint was van meet af aan een succes. "Ook voor de zesde editie houden we vast aan ons concept: iedereen uit het dorp kan meevieren", zegt Pascale Dhaen van het eventteam. "Dat doen we met live-optredens en animatie voor kinderen. Het Dorpsplein is een aangename plek geworden en dus ideaal." Bruisend Baasrode kan rekenen op de verenigingen. Zij zetten drankstandjes op het plein. Daarmee verdienen ze een cent bij.





Bruisrode Pleint vindt plaats op zaterdag 16 juni, vanaf 14 uur. Dan start een springkastelenparty met dj Eric Dooms. De Pleintjesvrienden treden op om 16.30 uur. Vanaf 18.30 uur starten optredens van coverbands the Crumbles, De Nieuwe Martelaren en Tracy Lane. Tussendoor staat dj Funninck achter de draaitafel. De toegang is gratis.





(DND)