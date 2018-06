Bruisrode Pleint houdt geslaagde zesde editie 18 juni 2018

Op het Dorpsplein van Baasrode was het dit weekend weer tijd voor Bruisrode Pleint. Het was al de zesde editie van het evenement. Bruisrode Pleint is intussen uitgegroeid tot een druk en gezellig evenement voor alle bewoners van Baasrode en omstreken. Zaterdagnamiddag om 14 uur werd de aftrap gegeven voor het zomerevenement met een springkastelenparty voor de allerkleinsten. Later op de avond waren er optredens met verschillende drankkraampjes van de lokale verenigingen. Op het plein was er een gezellige drukte en waren er heel wat positieve reacties te horen. "Het is hier gezellig samenkomen. We kunnen genieten met vrienden van een gezellige avond en meteen ook de verenigingen steunen", klonk het bij de aanwezigen. (KBD)