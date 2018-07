Brommobiel knalt tegen geparkeerde wagen Koen Baten

29 juli 2018

In de Hofstraat in Oudegem is een brommobiel tegen een geparkeerde volkswagen aangereden. De bestuurder reed in de richting van Gijzegem toen hij om een nog onbekende reden vol tegen het geparkeerd voertuig aanreed. Een brommobiel staat gelijk aan een klasse B bromfiets en kan maximum 45 kilometer per uur rijden. De wagen werd na de crash weggeslingerd en kwam helemaal dwars over de rijbaan te staan. Het geparkeerde voertuig werd vooruitgeduwd en botste ook nog tegen zijn voorligger. De brommobiel is rijp voor de schroothoop en er lagen heel wat brokstukken op de weg. Ook de geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd en kon niet meer rijden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De bestuurder raakte niet gewond, maar de Hofstraat was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.