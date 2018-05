Bromfietser onder invloed verliest rijbewijs 28 mei 2018

Bij een controle in de Rimeirstraat in Schoonaarde heeft de politie een bromfietser aan de kant gezet voor controle.





De bestuurder bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. Zijn bromfiets moest de man aan de kant zetten en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Later volgt nog een bezoek aan de politierechtbank. (KBD)