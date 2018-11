Bromfietser legt positieve speekseltest af Koen Baten

27 november 2018

De politie van Dendermonde heeft deze ochtend bij een controle op fietsverlichting een bromfietser onderschept. Hij werd gecontroleerd en legde een positieve speekseltest af. Zijn bromfiets was niet ingeschreven of verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen door de agenten.

Van de 69 gecontroleerde fietsers, was er één die niet in orde was met de fietsverlichting.