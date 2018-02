Bromfietser belandt op motorkap na aanrijding 09 februari 2018

02u25 16

In de Fabriekstraat in Baasrode is een jonge bromfietser gisteren gewond geraakt bij een ongeval in de richting van Buggenhout. De bromfietser reed op het fietspad toen hij zich plots zonder kijken op de rijbaan begaf. Op dat moment reed een man met zijn Renault richting Buggenhout. Hij kon de bromfietser niet meer ontwijken waardoor hij de jongeman opschepte en hij bovenop zijn motorkap en tegen de ruit terecht kwam. De wagen liep heel wat schade op en ook de ruit werd grotendeels verbrijzeld. De jongeman werd naar het ziekenhuis van Dendermonde gebracht voor verdere verzorging. De bestuurder van de personenwagen bleef ongedeerd, maar zijn voertuig dat nog maar enkele jaren oud is, is waarschijnlijk volledig vernield. De brandweer van Buggenhout kwam ook ter plaatse om de rijbaan op te kuisen en de brokstukken mee te nemen. Het voertuig werd getakeld. (KBD)