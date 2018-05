Broer en zus openen pop-up 'DiWine' aan Oude Vest 02 mei 2018

De Oude Vest in Dendermonde is een nieuwe en frisse zaak rijker. Shana Van Damme startte er samen met haar broer Sean Van Damme de pop-upzaak 'DiWine' op. Een lounge en wijnbar, met kleine hapjes en passende drankjes erbij om helemaal tot rust te komen.





"De bedoeling is om de zaak een zestal maanden open te houden en dan te evalueren hoe het werkt. Als het concept aanslaat, zijn we wel van plan om hier te blijven en zullen we het pand volledig ombouwen tot een blijvende loungebar", zegt Shana Van Damme. Het is niet de eerste zaak die broer en zus openhouden.





Uitbaters Hamilton

Even verderop baten ze ook café Hamilton open, maar dit concept staat er volledig los van. "De doelgroep van ons publiek is iets anders. In de eerste plaats willen we het stadscentrum gewoon weer tot leven brengen en een gezellige zaak hier kunnen creëren. De plannen voor de toekomst zijn er, maar nu hopen we dat we de bewoners het concept ook zullen waarderen", klinkt het. De zaak zal vier dagen per week open zijn. Woensdag en donderdag van 14 uur tot 23 uur, vrijdag en zaterdag kan je er terecht van 14 uur tot middernacht. "Wij hopen dat we echt iets nieuws kunnen brengen in Dendermonde en hebben er heel veel zin in", besluiten de zaakvoerders. Meer info vind je op de Facebookpagina van DiWine. (KBD)