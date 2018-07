Briljanten jubileum voor Constant en Clementine 13 juli 2018

Constant Claus (88) en Clementine Van Ranst (88) uit Dendermonde vierden hun briljanten huwelijksjubileum. De twee trouwden 65 jaar geleden. Het echtpaar kreeg twee kinderen en heeft ondertussen één kleinkind en twee achterkleinkinderen. Constant was elektrotechnieker bij een lokaal bedrijf op de Zeelsebaan in Grembergen. Clementine werkte lang als poetshulp in het ziekenhuis. Later werd ze huisvrouw. De twee wonen momenteel in het rusthuis Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis. Constant was vroeger een fervent fietser, actief bij wielerclub Morgenstond. Samen trokken ze meermaals op reis. Ze kampeerden in Luxenburg, Italië, het Zwarte Woud en nog vele andere bestemmingen. Het jubileum werd in het rusthuis gevierd met cava en taart.











(DND)