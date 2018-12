Brandweerzone roept op om geen vuurwerk te gebruiken Koen Baten

19 december 2018

14u44 11 Dendermonde De brandweerzone Oost roept op om met eindejaar geen vuurwerk te gebruiken of zelf af te steken. Ze vragen om voorzichtig te zijn en te genieten van het vuurwerk die de steden of gemeenten afsteken.

Elk jaar vallen er altijd wel slachtoffers bij particulieren die vuurwerk afsteken. Ambulanciers zijn elk jaar betrokken bij dramatische ongevallen. Daarom doen ze een oproep om voorzichtig te zijn met vuurwerk of het niet te gebruiken en gewoon te genieten van het feest met familie. “Verknal je feest dus niet door vuurwerk af te steken. In heel wat gemeenten is het afsteken van vuurwerk bovendien verboden of strikt gereglementeerd tijdens oudejaarsnacht”, klinkt het.