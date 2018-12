Brandweer zoekt vrijwilligers Nele Dooms

22 december 2018

17u41 0 Dendermonde Brandweerzone Oost, actief in Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Hamme, Zele en Lokeren, is op zoek naar extra brandweermannen. Vrijwilligers, om precies te zijn.

De extra brandweermannen zijn nodig om een snelle en efficiënte hulpverlening in de regio uit te bouwen. “We kunnen zeker nog gemotiveerde krachten gebruiken die het welzijn en de veiligheid van de mensen rond zich voorop stellen”, klinkt het. “Wie deel uitmaakt van het brandweerkorps, weet dat geen enkele dag dezelfde is. Een brandweerman kan opgeroepen worden voor mensen of dieren in nood. Dat kan gaan van een uitslaande woningbrand over een slachtoffer dat gekneld zit in een wagen, tot een paard dat vast zit in een beek. Kalm blijven onder elke omstandigheid en een blindelings vertrouwen binnen het team zijn het belangrijkste.”

Voor geïnteresseerden organiseert de Hulpverleningszone Oost een informatiesessie. Die vindt plaats op dinsdag 29 januari, om 19 uur. Iedereen is dan welkom in de brandweerkazerne aan de Oude Vest in Dendermonde. Meer informatie en inschrijven via 052/25.07.82.