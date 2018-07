Brandweer krijgt 150 oproepen voor wespenverdelging op één dag Koen Baten

17 juli 2018

14u53

De brandweerkorpsen van de Zone-Oost (Dendermonde, Berlare, Lebbeke, Buggenhout, Zele, Hamme en Lokeren) hebben gisteren alleen al 150 oproepen gekregen voor het verdelgen van wespen.

Het is al langer erg warm en dan zitten onze tuinen — en helaas ook huizen — al snel vol wespen. En omdat die ook nog hele nesten bouwen, heeft de brandweer de jongste dagen de handen vol. Zone-Oost kreeg gisteren alleen al 150 oproepen. "De brandweerposten worden hier momenteel zeker extra door belast", zegt zonecommandant Jos Dauwe. "Dit warme weer is dan ook ideaal voor wespen om zich te ontwikkelen, wat zich vertaalt in meer oproepen."

Brandweerpost Zele kreeg maandag alleen al 28 oproepen voor wespenverdelging. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, werden zelfs drie teams ingezet. In totaal kon de zone 25 nesten uitroeien, maar ook morgen wacht nog flink wat werk. "Meestal is het voldoende om met één commandowagen te werken, maar door de drukte is het echt wel nodig om met meerdere wagens uit te rijden", aldus Dauwe.

Ook in Dendermonde zelf is het ontzettend druk en worden er meerdere teams ingezet om inwoners zo snel mogelijk te helpen. "Het is zelfs zo ver gekomen dat we niet alleen 's avonds wespen verdelgen, maar ook overdag", besluit Dauwe.

Wie een wespennest in de tuin of aan de woning vindt, mag altijd contact opnemen met de brandweer. Al wordt er wel gevraagd om geduld te hebben.