Brandweer houdt opendeur 08 juni 2018

De brandweer van Dendermonde houdt dit weekend haar jaarlijkse opendeur. Iedereen is op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni welkom voor een blik achter de schermen van de brandweerkazerne.

Er zijn onder andere heel wat demonstraties, kinderanimatie, een static show van brandweervoertuigen en verschillende muziekoptredens. Zaterdag zijn bezoekers welkom vanaf 15 uur, op zondag is dat vanaf 11 uur. Naar aanleiding van dit evenement, dat elk jaar honderden nieuwsgierigen lokt, gelden enkele bijzondere verkeersregelingen in de omgeving van de brandweerkazerne aan de Oude Vest. In de ruime omgeving geldt een plaatselijk parkeerverbod. Dat wordt gesignaliseerd met verkeersborden in de omliggende straten. De Oude Vest wordt ter hoogte van de brandweerkazerne het hele weekend volledig afgesloten voor het verkeer. (DND)