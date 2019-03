Brandweer houdt grootscheepse oefening in leegstaande Abdijschool 50 leden van het brandweerkorps namen deel aan de oefening. Koen Baten

10u55 0 Dendermonde De brandweer van Dendermonde heeft donderdagavond een grootscheeps oefening gehouden in en rond de abdijschool aan de Oude Vest. In het gebouw werd een brand in scène gezet. “De abdijschool leent zich perfect tot dit soort oefeningen en zorgt voor realistische omstandigheden", aldus Luitenant Frank Van Droogenbroeck.

De oefening vond plaats omstreeks 19.30 uur. Enkele brandweermannen hadden zich op de bovenste verdieping geplaatst waarna bij de kazerne de oproep binnen kwam over de zware brand. “De situatie die we ensceneerden was een zware brand, waarbij heel de gangen vol rook hingen en dat de aanwezigen op de bovenste verdieping niet meer naar buiten konden", legt Van Droogenbroeck uit. “De bedoeling was dat al deze personen met de ladderwagens naar beneden werden gehaald. Terwijl deden andere brandweermannen ook een hele zoektocht doorheen het gebouw", klinkt het.

In totaal namen zo een vijftigtal brandweermannen van het korps van Dendermonde deel aan de oefening. “Hierbij waren ook vijf stagiairs aanwezig. We hebben er op dit moment zes in ons korps die bezig zijn aan de opleiding. Op het veld mogen zij nog niet veel doen, maar dit was voor hun een ideale gelegenheid om deel te nemen aan deze oefening.”

Ook Sergeant-Majoor Filip Segers en zijn hond Djix namen deel aan de oefening. De brandweerman werd onlangs toegelaten bij het B-fast team in Dendermonde. Zijn deel in de oefening was om twee slachtoffers te zoeken die vlakbij de brandhaard zich bevonden. Djix slaagde met glans in zijn opdracht en kon de twee slachtoffers opsporen en bevrijden.

Niet alleen de brandweer gebruikt het terrein om te oefenen. Ook de politie van Dendermonde oefent nu regelmatig in het leegstaande gebouw. “De abdijschool leent zich perfect tot dit soort oefeningen. Het is niet evident omdat er heel wat ruimtes zijn, maar dat zorgt er wel voor dat dit een goede test is en heel realistisch wanneer we het in de werkelijkheid moeten toepassen", zegt van Droogenbroeck.

De oefening donderdagavond in de abdijschool verliep volledig volgens plan. “De evacuaties van alle personen op de bovenste verdieping verliep bijzonder vlot. Beide ladderwagens werden ingezet en op korte termijn kon iedereen gered worden, dus al onze medewerkers verdienen zeker lof voor deze oefening", besluit Frank.