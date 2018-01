Brandweer heeft handen vol met stormschade 19 januari 2018

02u41 0 Dendermonde De brandweerzone Oost had gisteren zijn handen vol met het herstellen van stormschade door de zware wind. "Vier ploegen zijn een hele dag in de weer geweest met oplossen van kleine problemen", klinkt het.

Alleen al voor Dendermonde kreeg de brandweer een dertigtal oproepen. Het begon 's morgens rond 8.30 uur op de Zeelsebaan in Grembergen. Daar belandden enkele bomen op de weg waardoor het ochtendverkeer verstoord raakte en men beurtelings moest passeren. "De meeste meldingen waren voor omgewaaide bomen en takken, maar er waren ook enkele zwaardere interventies, waarbij dakpannen wegwaaiden en we de nodige zeilen moesten voorzien om de huizen voorlopig terug dicht te maken", aldus brandweercommandant Frank Van Droogenbroeck. "Op de Gentsesteenweg in Dendermonde belandde een boom op een woning, maar de schade bleef beperkt. In de Acacialaan kwam een boom achteraan op een loods terecht en die zorgde wel voor wat schade, waardoor we het gebouw moesten stabiliseren", klinkt het. "In de namiddag verminderden de oproepen, maar vier ploegen zijn de hele dag in de weer geweest met kleine problemen op te lossen", besluit Van Droogenbroeck.





Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde kwam ook een persoon ten val door de hevige wind, maar de verwondingen bleven beperkt.





Papier op straat

Gisteren was er in het stadscentrum van Dendermonde ook papierophaling door VERKO, maar door de hevige wind belandde er heel wat papier op straat. De stad heeft aan Spoor 2 opdracht gegeven om het papier weg te halen de komende dagen zodat de stad weer proper is. Dit papier kan dan afgeleverd worden bij VERKO. Aan de bewoners wordt ook gevraagd een tandje bij te steken en eventueel ook papier op te ruimen. (KBD)