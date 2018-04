Brandje aan isolatieplaten 30 april 2018

02u23 1

Aan de Vlotgraslaan in Dendermonde is vrijdagavond een brand ontstaan aan enkele isolatieplaten van verbouwingen. Een van de pakketten liep flink schade op. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. Wellicht ontstond het vuur door spelende jongeren. (KBD)