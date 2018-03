Brand in vissershuisjes werd aangestoken CLUB WIL ZO SNEL MOGELIJK NIEUWE PLAATS OM MATERIAAL TE ZETTEN KOEN BATEN

13 maart 2018

02u46 0 Dendermonde In de Broekkantstraat brandden zondagochtend rond 9.30 uur twee visserhuisjes volledig uit. Nu blijkt het te gaan om kwaad opzet. In beide huisjes stond heel wat vissersmateriaal dat vernield werd.

De brand in de Broekkantstraat in Baasrode werd zondagochtend opgemerkt door een buurtbewoner toen de vlammen al zichtbaar waren. Kort daarvoor zag hij ook een verwarde jongeman lopen met een lange zwarte jas en een kap over zijn hoofd.





De brandweer van Dendermonde kwam onmiddellijk ter plaatse, maar kon niet meer voorkomen dat beide gebouwen volledig vernield werden door de vlammen. "Het vuur werd niet meteen opgemerkt en daardoor konden we enkel nog blussen", vertelt commandant Frank Van Droogenbroeck. "We moesten onze slangen 200 meter uitrollen om aan de kantine te geraken. Naast het gebouw stonden er ook gasflessen en een generator, waardoor we voorzichtig moesten zijn", klinkt het. "Enkele minuten later merkten we wat verder een tweede rookpluim op. Het ging hier twee keer duidelijk om kwaad opzet", besluit de commandant.





"De chalet was een beetje ons clubhuis. Al 25 jaar lang ben ik voorzitter en heb ik er hard aan gewerkt om het hier tot een gezellige vereniging te krijgen. Het is een zware slag in het gezicht om dit op zo een korte tijd vernield te zien. Dit hebben we in 55 jaar clubgeschiedenis nog nooit meegemaakt", zegt Andre De Vlieger, voorzitter van de Gouden Karper.





Ook het tweede gebouw raakte volledig vernield door de vlammen.





Geen spoor van dader

Volgens de voorzitter van de club gaat dit puur om extreem vandalisme en is er niemand die hen kwaad wil doen. "Wij zijn een groep vrienden. Wij hebben dit samen uitgebouwd en hier bijzonder hard aan gewerkt. Er stond een koelkast binnen voor in de zomer wat drank te voorzien en een partytent. Het ergste is vooral dat 25 jaar lang aan foto's en documenten allemaal verloren zijn", klinkt het. Het is de eerste keer dat de club zoiets meemaakt. Ze kregen wel al eens te maken met inbraken of sloten die opengebroken werden, maar veel buit is er niet te vinden bij hen. De club zit in zak en as door de brand, maar wil echter niet bij de pakken blijven zitten en zo snel als mogelijk terug een plaats hebben om hun materiaal in te zetten. "Vrienden van mij kunnen mij misschien helpen door hier een container te plaatsen. Op die manier hoop ik dat we snel terug een gezellige plaats kunnen creëren", besluit de voorzitter.





De politie van Dendermonde is intussen een onderzoek gestart, maar op dit moment ontbreekt nog elk spoor naar de dader.