Brand in huisjes aan visvijver 12 maart 2018

In de Broekkantstraat in Baasrode is zondagochtend rond 9.30 uur een brand ontstaan ter hoogte van de visputten. Twee huisjes hebben er vuur gevat om een nog onbekende reden. De brandweer van Dendermonde kwam meteen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Het vuur was snel onder controle. Er was wel heel wat rookontwikkeling en een hevige rookpluim waar te nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. (KBD)