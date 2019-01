BPost haalt hele resem brievenbussen weg Nele Dooms

21 januari 2019

12u21 0

Bpost haalt ook in de regio, net als op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen, een resem brievenbussen weg. Zo verdwijnt binnen afzienbare tijd de brievenbus aan de LeopoldII-laan in Dendermonde-centrum. Ook in de Dendermondse deelgemeenten sneuvelen postbussen. Het gaat om de brievenbussen in de Bakkerstraat, Grootzand en Zeelsebaan in Grembergen, de Fabrieksstraat, Hof ten Rode in Baasrode en de Zandstraat in Appels. In Schoonaarde verdwijnen de brievenbussen aan de Jozef De Troetselstraat, de Vrankrijkstraat en Moleneinde, in Oudegem aan de Oudegemsebaan en de Pastoor J. De Harduynstraat en in Sint-Gillis in de Serbosstraat en Sint-Gillislaan. Ook in Buggenhout sneuvelen er postbussen. Daar kunnen brieven niet meer gepost worden in de Eikendreef, Kerkstraat, Mosten en Otto De Maeyerstraat. In Lebbeke is dat het geval aan de Dries en het Klein Gent in Denderbelle en de Opwijksestraat en Grote Plaats in Lebbeke-centrum.