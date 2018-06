Bouw woonsite Covelo volgende zomer van start 23 juni 2018

02u32 0 Dendermonde De bouw van de nieuwe woonsite Covelo, op de hoek van de Oudegemsebaan en de Varenbergstraat in Oudegem, start volgende zomer. Het ontwerp is klaar. Volkswelzijn zorgt hiermee voor een opwaardering van wat jarenlang een kankervlek in Oudegem was.

Op de site vlakbij het dorpsplein van Oudegem was decennialang de autogarage, in de volksmond 'Covelo' genaamd, actief. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig stopten de activiteiten, kwam het gebouw leeg te staan en sloeg de verkrotting steeds harder toe. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn kocht het terrein en zorgde ondertussen voor de sloop van de vervallen gebouwen.





"Nu is het ontwerp voor een nieuw woonproject klaar", zegt voorzitter Tom Bogman. "Architectenbureau Dial Architects tekende een appartementsgebouw met elf woonheden. Die zijn allemaal bestemd voor 65-plussers. Pal in het centrum is dit voor hen ideaal, dicht bij allerlei winkels en voorzieningen. De flats zijn aangepast zodat langer thuis wonen mogelijk is, met onder andere een inloopdouche en een aangepaste keuken."





In afwachting van de start van de werken, wil Volkswelzijn gras inzaaien op het terrein. "Het is niet de bedoeling deze site er nog een jaar braak te laten bijliggen", zegt Bogman. "Het kan in tussentijd perfect worden gebruikt als plein. Lokale verenigingen die ideeën hebben om hier iets te organiseren, zijn welkom. Tijdens de Septemberkermis moeten er bijvoorbeeld al zeker mogelijkheden zijn."





(DND)