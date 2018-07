Boulevart start dit jaar al op zaterdag Nele Dooms

17 juli 2018

11u00 3

Het Circus- en Straattheaterfestival Boulevart in Dendermonde krijgt een extra luik. Het evenement zal dit jaar al op zaterdagavond beginnen.

Boulevart is in Dendermonde in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de vaste waarde en traditionele start van het nieuwe cultuurseizoen in september. Cultuurcentrum Belgica, academies, bibliotheek en cultuurdiensten maken van de gelegenheid gebruik om samen de start van een nieuw werkjaar te vieren met een openluchtfestival vol straattheater en circus. Dat gebeurde tot nu toe altijd op zondag. Maar vanaf dit jaar start het festival al op zaterdagavond. Als de schemering valt op zaterdag 15 september rond 20 uur, begint een magische avond op de Grote Markt van Dendermonde. Zondag 16 september wordt het hele stadscentrum autoluw om vanaf 12 uur straten en pleinen te vullen met gratis muziek, circus, straattheater en speeltuigen. De hele programmatie zal vanaf eind augustus terug te vinden zijn op de website van Cultuurcentrum Belgica.