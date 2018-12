Botterken bakt pannenkoeken voor Warmste Week Nele Dooms

12 december 2018

14u33 0

Krachtbalclub ‘t Botterken van Baasrode organiseert op vrijdag 14 december een pannenkoekenbak voor het goede doel. Daarmee draagt de sportvereniging haar steentje bij voor de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst schenkt de club aan de Foundation Jana De Koker, een jong fonds dat zich inzet voor de patiënten van de verschillende kinderziekenhuizen, en aan de vzw Blijdorp, een organisatie met voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Iedereen die de actie wil steunen, kan vrijdag terecht in de kantine van ‘t Botterken aan de Molenberg in Baasrode. Er worden pannenkoeken geserveerd tussen 18 en 21 uur. Twee pannenkoeken met suiker, slagroom, boter of choco kosten 3 euro. Wie wil kan de lekkernij ook afhalen. Een pakketje verse pannenkoeken van 7 stuks kost 5 euro. Info: pannenkoekenforlife@gmail.com.