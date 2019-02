Botermelkstraat eenrichtingsverkeer door werken Nele Dooms

28 februari 2019

In de Botermelkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zullen twee weken lang werken plaatsvinden. In opdracht van Telenet wordt er een kabel aangelegd. De werken starten vanaf vrijdag 1 maart. Om alles veilig te laten verlopen, wordt in de Botermelkstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Chauffeurs die vanuit de Warmen Haard komen, mogen doorrijden richting de Robert Ramlotstraat. Vanuit de Robert Ramlotstraat geldt dan weer een omleiding via de Beekakkerstraat en de Wastijnestraat. Fietsers en bromfietsers kunnen de Botermelkstraat wel in beide richtingen blijven gebruiken. In de omgeving van de werfzone geldt een tijdelijk parkeerverbod.