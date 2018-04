Bosmaaiers helpen sportclubs pesticiden vergeten 11 april 2018

02u35 0 Dendermonde Sportclubs in Dendermonde hebben van de stad een bosmaaier gekregen. Dat moet hen de kans geven hun buitenterreinen beter en makkelijker te onderhouden.

Heel wat sportclubs trainen op buitenterreinen in eigen beheer. Daardoor hebben de vrijwilligers van die clubs extra werk en kosten om hun infrastructuur te onderhouden. "Bovendien is het helemaal zo evident niet meer om de strijd tegen onkruid aan te binden, want sproeien met pesticiden is verboden", zegt schepen van Sport Carine Verhelst (sp.a). "De werklast voor groenonderhoud is daardoor alleen maar groter geworden. En dus moeten verenigingen nog meer beroep doen op al hun medewerkers en vrijwilligers."





Als tegemoetkoming besliste het stadsbestuur daarom om de sportclubs in kwestie een bosmaaier cadeau te doen. Die werden recent aangekocht en overhandigd aan de betrokken verenigingen. Dat gebeurde in het sportcomplex van Sint-Gillis-dendermonde. De stad voorziet sinds kort ook extra subsidie voor sportaccommodaties. Clubs die door een toenemend ledenaantal meer ruimte willen creëren, kunnen financiële hulp van de stad krijgen om dat te bekostigen. Hiervoor voorziet de stad jaarlijks een extra subsidiepot van 20.000 euro, bovenop de al bestaande 50.000 euro aan infrastructuursubsidie. (DND)