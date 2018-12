Bos voor nieuw scoutsterrein Nele Dooms

09 december 2018

Het nieuwe scoutsterrein tussen Broekkant en Schelde in Baasrode krijgt een bos. Daarvoor trommelden de Scouts Baasrode zondag heel wat vrijwilligers op voor een grote boomplantactiedag. Met tientallen gingen ze aan de slag om enkele honderden streekeigen boompjes en struiken te planten. De scoutsleden en sympathisanten trotseerden daarvoor regen en kou, zodat de werken goed opschoten. “We zorgen op deze manier voor compensatie voor de bomen die gerooid moesten worden om ons nieuw lokaal hier te bouwen”, zegt Jean-Pierre Emanuel van Scouts Baasrode. “En wat is er nu leuker dan een tof bos rond een scoutslokaal, dat uitnodigt voor avontuur.” Elke geplante boom kreeg een kaartje met de naam van de planter. Voor het nieuwe scoutslokaal zijn ondertussen de nodige funderingen gegoten. Bedoeling is dat de bouwwerken begin 2019 voortgezet worden. De scouts moeten verhuizen omdat hun lokaal en speelterrein binnen afzienbare tijd onbruikbaar wordt. Het ligt in het voorziene gebied voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek. Ook speelpleinwerking De Speelplaneet zal in de toekomst gebruik maken van het nieuwe scoutslokaal.