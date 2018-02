Boringen voor nieuwe straatverlichting 15 februari 2018

02u29 0 Dendermonde In de Hofstraat en de Mevrouw Courtmansstraat in Oudegem zullen binnenkort boringen worden uitgevoerd in de straten.

Tussen maandag 19 februari en woensdag 28 februari zullen er drie dagen werken plaatsvinden. De boringen worden gedaan om extra verlichting te plaatsen voor de nieuwe verbinding tussen de Hofstraat en de Mevrouw Courtmansstraat. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden uitgevoerd worden door Wagro uit Zele.





Door de werken zullen er tijdelijk enkele verkeersmaatregelen genomen worden. In de Hofstraat wordt het kruispunt met de Nederstraat eenrichtingsverkeer richting Oudegemse baan. Er wordt een omleiding voorzien via de Oudegemse baan en de Nederstraat. De bewoners blijven toegang hebben tot hun woning. Ook de parking aan de kerk blijft toegankelijk. In de Mevrouw Courtmansstraat is doorgaand verkeer nog mogelijk.





(KBD)