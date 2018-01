Bootcamp KV Sint-Gillis is succes 02u44 0 Foto Geert De Rycke

Het "bootcamp" dat de jeugd van voetbalclub KV Sint-Gillis kreeg voorgeschoteld, is een succes geworden. Hiermee sloten de kinderen en jongeren het jaar op een sportieve en uitdagende manier af. Hoofdtrainer Hans Canipel had het bootcamp in elkaar gestoken. "Spelers van de jongere leeftijdscategorieën konden trainen met de spelers van het eerste elftal", zegt hij. "Nadien kon iedereen genieten van een drankje en pannenkoeken met chocomelk. De allerkleinsten konden meteen ook de nieuwe speelhoek in de kantine uittesten." De club broedt door het succes ondertussen al op een vervolg voor volgend seizoen.





(DND)