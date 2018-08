Boonwijk klaar voor vier dagen kermis Reuzen Pol en Hermien worden extra in de bloemen gezet Koen Baten

03 augustus 2018

Het comité van de Boonwijk is klaar voor vier dagen kermis en activiteiten die vanavond starten op en rond de Diepenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Met een goed gevuld programma hebben ze vier dagen lang voor iedereen wat wils, met optredens, fuiven, kermiskramen, enzovoort zal de verveling niet snel toeslaan. Het hoogtepunt van dit jaar is het 90-jarig bestaan van de reuzen Pol en Hermien. "Onze reuzen zijn al een jarenlange traditie en gaan al een eeuwigheid mee, voor hun 90ste verjaardag willen we hen dan ook eens extra in de verf zetten", aldus voorzitter Willy van den Steen. "We hebben een tentoonstelling met foto's voorzien van de reuzen doorheen de jaren door, en we hebben ook een speciale herdenking gemaakt voor iedereen. Wij nodigen op maandag rond 17.00 uur ook iedereen uit voor een verjaardagsdrink ter gelegenheid van onze reuzen", aldus Willy. Na de verjaardag volgt de alombekende knuffelworp, waar een gouden beer in zit die leuke prijzen bevat. Zoals de traditie wil wordt elk jaar het feest afgesloten met vuurwerk. "Al hebben we dat door de droogte vervangen door een lasershow, maar we hebben hier al veel goede reacties over gekregen", besluit van den Steen.