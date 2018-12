Boomplantactie op nieuw scoutsterrein Nele Dooms

06 december 2018

12u41 0

De Scouts van Baasrode organiseren op zondag 9 december een boomplantactie. Dat moet voor een nieuw bos zorgen op hun terrein aan de Broekkant in Baasrode. De Scouts bouwen momenteel een nieuw lokaal, nadat hun vorige huisvesting moest wijken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Vlassenbroekse polder. “Voor die nieuwbouw moesten bomen gekapt worden, maar die willen we natuurlijk zeker vervangen”, zegt Jean-Pierre Emanuel namens Scouts Baasrode. “Er gaan op het terrein zeker duizend streekeigen bomen en struiken de grond in.” Via de Baasrode basisscholen werden al een massa flyers verdeeld voor helpende handen. Wie mee wil komen planten zondag, kan dat tussen 10 en 16 uur. Elke boom wordt voorzien van een naamkaartje van de planter. Ondertussen zijn de nieuwbouwwerken volop gestart. “De fundering is een feit en begin volgend jaar zal de bouw verrijzen”, zegt Emanuel. De nieuwbouw wordt vierhonderd vierkante meter groot met naast sanitair, toiletten, douches en een moderne keuken, een grote polyvalente zaal. Er zal ook een vast vergaderlokaal voor de leiding en een ‘snoezelruimte’ voor de kleinsten zijn. Het complex voorziet ook in stockageruimte.