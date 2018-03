Bonte nacht in Belgica 22 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde presenteert op zondag 25 maart een familievoorstelling voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf vier jaar kunnen hun fantasie de vrije loop laten tijdens 'Bonte Nacht'. Acteurs van De Maan en Tuning People laten een schilderij tot leven komen met verfklodders en valse benen.Na de voorstelling volgt nog een Bonte Nacht-workshop waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen met klieders verf. De voorstelling begint om 15 uur. De workshop duurt van 16 tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 7 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)