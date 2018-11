Bonsaiateljee zet deuren open op Dag van de Ambachten Nele Dooms

15 november 2018

15u16 0

Het Bonsaiateljee van Dendermonde zet zondag 18 november haar deuren open. Aanleiding is de twaalfde editie van de jaarlijkse Dag van de Ambachten. Heel wat ambachtslui verwelkomen dan het publiek om hun kennis en passie te tonen. In Dendermonde zet André Callaert zijn Bonsaiateljee open. Dit centrum van bonsaikunst verwierf door de jaren heen naam en faam, zowel nationaal als internationaal. De school zorgt niet alleen voor prachtige creaties, maar biedt ook opleidingen en scholing ann vele enthousiaste leerlingen aan. Zondag zijn er doorlopend demonstraties en geleide bezoeken bij de privécollectie. Voor de bezoekers staan oosterse hapjes en drankjes klaar. Het Bonsaiateljee bevindt zich aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde. De toegang is gratis. Meer info op www.bonsaiateljee.be.