Bolleke Jr. steekt winterbarbecue aan Nele Dooms

05 december 2018

13u14 0

Kandidaat Prins Carnaval voor Baasrode Bolleke Jr. organiseert op zaterdag 8 december een winterbarbecue. Dat moet geld in het laatje brengen voor de campagne ‘Bolleke Jr. veu 19'. Op het menu staan onder andere wildburger, varkensbrochette, kip, steak en worstjes. De barbecuevuren gaan aan vanaf 16.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de gemeenteschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode. Info en inschrijvingen: 0477/09.92.24.