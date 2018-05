Boete en rijverbod voor bejaarde snelheidsduivel 05 mei 2018

De 89-jarige Louis M. uit Moerzeke moest gisteren verschijnen voor een zware snelheidsovertreding in Dendermonde. De bejaarde man reed op 14 juli 2017 maar liefst 89 waar slechts 50 kilometer per uur toegelaten is. De man, een bloemenkweker uit Moerzeke, verscheen niet in de rechtbank maar liet zich bijstaan door een advocaat. Die toonde twee boeken van de werken die M. al gemaakt heeft in zijn carrière aan de politierechter. Peter D'hondt doorbladerde het boek en was onder de indruk. "Staat de cannabisplant hier ook in. Anders mag hij die eens maken voor mij en dan zet ik hem hier in de zaal neer", aldus D'hondt. De advocaat liet weten dat de man nog bij volle verstand is en nog perfect kan rijden. De zware snelheidsovertreding leverde hem wel een geldboete op van 800 euro en 15 dagen rijverbod. (KBD)