Boerderijen wijken voor woonerf VERKAVELING WORDT MIX VAN WONINGEN EN APPARTEMENTEN NELE DOOMS

27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde Twee voormalige boerderijen in de Lambroeckstraat in Oudegem ruimen plaats voor een woonerf. Het één hectare grote terrein wordt geen klassieke verkaveling, wel een mix van kangoeroewoningen, een mindervalidewoning, appartementen en ééngezinswoningen.

Jarenlang typeerden twee naast elkaar gelegen boerderijen het zicht aan de Lambroeckstraat 94, 102 en 104, maar ze hadden hun beste tijd gehad. Hero Construct en architectenbureau Atelier 4 slaan de handen in elkaar om op deze locatie een nieuw woonproject uit de grond te stampen. "Dit één hectare grote terrein ligt in woongebied", zegt Jelle Van Hoeymissen van Hero Construct. "Dat schept opportuniteiten om hier iets moois van te maken."





Het terrein wordt niet traditioneel verkaveld in verschillende loten met een straat doorheen. De initiatiefnemers zetten in op de relatief nieuwe woonvorm van het "woonerf". "Deze manier van bouwen zorgt voor een samenhangend geheel, met een evenwichtige mix tussen woontypes en generaties", zegt Van Hoeymissen. "Er komen 3 kangoeroewoningen, een mindervalidewoning, 14 appartementen en 22 ééngezinswoningen."





Jong en ouder

Ter hoogte van de Lambroeckstraat worden de appartementen opgetrokken. Die sluiten aan op de al bestaande bebouwing in de straat. "Doelpubliek voor deze flats zijn jonge en doorstartende gezinnen, maar ook mensen van wie de kinderen het huis uit zijn", klinkt het.





In het achterliggende groene binnengebied komen de eengezinswoningen, in groepjes bij elkaar rond twee groene pleinen. Allemaal beschikken ze over een privétuin of terras. "We kiezen voor laagbouw, maar de dakverdieping biedt uitbreidingsmogelijkheden", legt Van Hoeymissen uit.





Voor het hele woonerf is ook voldoende parkeergelegenheid gepland. Er zullen een zeventigtal wagens kunnen parkeren, deels ondergronds en deels in carports. "Zo blijven de binnengebieden autovrij", klinkt het. "Die kunnen fungeren als gemeenschappelijke ruimte voor buurtfeesten, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dat zal de sfeer ten goede komen."





De ontsluiting van deze woonsite gebeurt via de Lambroeckstraat. Fietsers en voetgangers kunnen ook vanuit het Bleienpark het woonerf bereiken.





Hero Construct organiseert op 17 februari om 11 uur een infomoment in de gemeenteschool van Oudegem.