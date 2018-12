Bobhead is ‘Digital Influencer Of The Year’ Nele Dooms

Kapsalon Bobhead uit Sint-Gillis-Dendermonde is een trofee rijker. Eigenaars Sofie Schrauwen en Robby Osselaer hebben zopas de ‘Digital Influencer Of The Year Award’ in de wacht gesleept. De uitreiking gebeurde tijdens een grote show in Knokke. Initiatiefnemer is Tribu-te Magazine, Professional Hair Magazine. “Die organiseert jaarlijks The Salon Experience Award”, legt Sofie uit. “Dit jaar waren er extra categorieën. We wisten zelf maar op het laatste nippertje dat we voor twee awards genomineerd waren. Blijkbaar waren ze ons al een hele tijd in de gaten aan het houden, onder andere op de sociale media. Dat we de Digital Influencer Of The Year Award wonnen, kwam als een complete verrassing. We zijn er ongelooflijk blij mee. We proberen met Bobhead sowieso meer te zijn dan alleen een zaak waar haartjes geknipt worden. Deze nieuwe award bewijst dat we dat waar maken.”