Blueslady op bezoek bij Honky Tonky 21 april 2018

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde krijgt blueslady Dana Gillespie op bezoek. De zangeres, componiste en actrice zit al meer dan vijftig jaar in de muziekbusiness en heeft ongeveer 65 albums opgenomen. Haar muziek evolueerde van folk over glam-rock naar rauwe blues. In Dendermonde komt ze langs met haar vaste groep The London Blues band. Het concert vindt vandaag plaats om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via





reservering@honkytonk.be.





(DND)