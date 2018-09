Blozen wint Bloemencorso Nele Dooms

03 september 2018

09u20 1 Dendermonde Net zoals eerder in Blankenberge is ook bij de Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde corsogroep Blozen met de overwinning gaan lopen.

De wagenbouwers kwamen dan ook met een imposante wagen rond Harry Potter. Op de tweede plaats eindigde corsogroep Wonderland, met een reusachtige King Kong. Plaats drie is voor Jeugdhuis Zenith. De jongeren bouwden een grote Jaws in bloemen uit. Bobo, die de bloemenstoet afsloot met een prachtige wagen rond Pirates of the Carribean, eindigde op de vierde plaats. Daarna volgden nog KWB met Mary Poppins en Otterstraat met The Fast and The Furious. Bobo kreeg ook nog de prijs van de beste figuratie.

Bij de jeugdwagens scoorde de wagen van de Krammekes met Planet of The Apes het best. Dat werd gevolgd door de Boonwijkvrienden met Jurassic Park, Blozen Jeugd met de Minions en de KSA. De hele Bloemencorso stond dit jaar in het teken van film. Het gebeuren lokte zondag een massa volk.