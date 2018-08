Blozen kaapt de prijzen weg bij Bloemencorso Blankenberge Nele Dooms

27 augustus 2018

16u22 0 Dendermonde Corsogroep Blozen uit Sint-Gillis-Dendermonde kaapte tijdens de jaarlijkse Bloemencorso in Blankenberge verschillende prijzen weg. De wagenbouwers eindigden als nummer 1 in het algemene klassement met hun wagen "Wingardium Leviosa", geïnspireerd op de Harry Potter-films.

Blozen kreeg echter ook de Publieksprijs én die van de kinderjury. Overigens toonden ook de andere Dendermondse wagenbouwers zich in Blankenberge. De wagen "Bad Girls" van het Dendermondse Bouwteam onder leiding van Bram Buytaert in opdracht van het Corsocomité eindigde op de tweede plaats. Wonderland vervolledigde met haar King Kong de top drie. Ook plaatsen vier, vijf en zes waren voor groepen uit Sint-Gillis weggelegd. Die gingen respectievelijk naar de Anciens met "Titanic" en het Bouwteam met "Jaws" en "Mary Poppins". Ook een negende plaats was nog voor Dendermonde met "Indiana Jones". De corso in Blankenberge stond in het teken van film. Ook in Sint-Gillis-Dendermonde mag het publiek zich aanstaande zondag 2 september aan "filmtoppers" verwachten. De wagenbouwers steken deze week nog een tandje bij om hun bloemenwagens tegen dit weekend piekfijn in orde te krijgen en de toeschouwers een prachtige bloemenstoet voor te schotelen. De mooie resultaten in Blankenberge zijn alvast een flinke opsteker.