Bloemenverkoop voor fleurigere wijk 27 april 2018

Het wijkcomité van de De Dammenlaan in Dendermonde organiseert dit weekend een bloemenverkoop. Iedereen kan perkplantjes kopen om die te planten aan zijn woning. Dat moet de wijk deze zomer opfleuren en voor extra kleur zorgen. Het wijkcomité voorziet dan ook een ruim assortiment aan plantjes. Wie wil, kan ter plaatse ook zijn bloembakken met teelaarde vullen en er de plantjes naar keuze in planten. De bloemenverkoop vindt plaats op zaterdag 28 april, vanaf 10 uur. De comitéleden gaan van deur tot deur om de eenjarige perkplantjes te verkopen. Info: 052/22.25.06 of via peter.gorle@hotmail.com. (DND)