Bloemen uit Polen in Hof Van Peene Nele Dooms

30 augustus 2018

14u09 0 Dendermonde In het museum van de erfgoedsite Hof van Peene in Baasrode loopt de tentoonstelling "Bloemen uit Polen".

De werken die er te zien zijn, zijn van de hand van de Poolse kunstenares Krystyna Dabrowska. Ze begon te schilderen nadat ze voor haar achttiende verjaardag een wenskaart met een boeket rozen op kreeg. Die wilde ze graag groter en daarom kocht ze een set olieverven en penselen om zelf bloemen te schilderen. Later kwamen daar ook landschappen in olieverf en nadien in waterverf bij. Na haar pensioen volgden kleine gedetailleerde werkjes. Met een tentoonstelling in Het Hof van Peene wil Dabrowska haar werk tonen aan het grote publiek. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 16 september en is elke zaterdag en zondag te bezoek van 12 tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Hof van Peene, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. De toegang is gratis. Info: http://galerijhofvanpeene.be.