Blauwe Steenstraat afgesloten 16 april 2018

De Blauwe Steenstraat in de wijk Keur in Dendermonde wordt op dinsdag 17 en woensdag 18 april afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van huisnummer 49 wordt op die dagen een container op de rijbaan geplaatst. Daardoor is er geen doorgang mogelijk voor auto's. Er wordt een korte omleiding voorzien via de Korte Dijkstraat, de Sparrenlaan en de Blauwe Steenstraat.





