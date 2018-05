Blasius Academie over beroertes 08 mei 2018

De Blasius Academie en het stadsbestuur van Dendermonde laten de Europese Beroertedag morgen niet onopgemerkt voorbije gaan. Ze zetten in op voorlichting en sensibilisering. De symptomen herkennen en snel reageren, kan een groot verschil maken. Het beroerteteam van AZ Sint-Blasius geeft gratis infomomenten voor de bevolking. In Dendermonde zal een gratis infoavond plaatsvinden op 14 juni in Zaal Belgica Bis, Kerkstraat. Het stadsbestuur stelt de locatie ter beschikking. Info: www.azsintblasius.be/blasiusacademie. (DND)