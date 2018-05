Blasius Academie leert reanimeren 30 mei 2018

De Blasius Academie van het Dendermondse ziekenhuis organiseerde, in het kader van de Week van het Hartritme, gratis oefensessies reanimatie. Iedereen die passeerde aan het ziekenhuis, kon deelnemen. "Een oefensessie duurt ongeveer een kwartiertje", zegt hoofdverpleegkundige Nathalie De Waele. " Onze verpleegkundigen geven eerst wat uitleg. Nadien kunnen de deelnemers oefenen op een pop. We demonstreren ook de automatische defibrillator. Vaak durven mensen in een noodsituatie niet te reageren, terwijl een snelle reactie levens kan redden. Een initiatie in reanimatie kan die drempelvrees wat wegnemen." (DND)