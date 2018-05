Blasius Academie leert reanimeren 26 mei 2018

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde houdt op dinsdag 29 mei een workshop 'leren reanimeren'. "Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met wat ze moeten doen als iemand bewusteloos valt", klinkt het bij de Blasius Academie. "Snel handelen kan levens redden. Daarom is het belangrijk te weten wat mag en kan." Dinsdag staan verpleegkundigen klaar om geïnteresseerden de basis van reanimatie aan te leren. De reanimatiesessies duren telkens 15 minuten. Eerst vindt een theoretische uitleg plaats, daarna kunnen deelnemers oefenen op een oefenpop en het AED-toestel leren kennen. Leren reanimeren kan van 12 tot 17 uur. Deelnemen is gratis. Geïnteresseerden kunnen terecht in het AZ Sint-Blasius, aan de Kroonveldlaan 50 in Dendermonde. (DND)