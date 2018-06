Blasius Academie leert beroerte herkennen 13 juni 2018

02u54 0

De Blasius Academie van het Dendermondse ziekenhuis organiseert op donderdag 14 juni een infoavond rond "Herken een beroerte". Meer dan vijftig mensen per dag in België krijgen een beroerte. De aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en is een belangrijke doodsoorzaak. Snel reageren kan voor het herstel een groot verschil maken. Daarom is het belangrijk om de symptomen van een beroerte te herkennen. De experten beroertezorg van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius informeren daarom tijdens een gratis infoavond. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met de stad en het OCMW. De avond start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115 in Dendermonde. Info: 052/25.23.74 of via academie@azsintblasius.be. (DND)