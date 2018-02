Biomoestuiniers informeren 20 februari 2018

De Biomoestuiniers uit Grembergen, die biologisch moestuinieren promoten en leren hoe je dat succesvol aanpakt, zetten 'uien en sjalot, erwten en peulen' in de kijker. Deskundigen vertellen meer over onder andere de voor- en nadelen van diverse soorten uien, grondbemesting, uienvlieg en kweken van erwten zonder wormpjes. De infoavond start vanavond om 19.30 uur in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. Gratis toegang voor leden, 5 euro voor niet-leden. (DND)